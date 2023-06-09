Набиуллина допустила повышение ключевой ставки на ближайших заседаниях ЦБ

С середины весны в России возросли проинфляционные риски, это может привести к увеличению ключевой ставки в ближайшей перспективе. Об этом в пятницу, 9 июня, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.

«С нашего апрельского заседания проинфляционные риски возросли, а значит увеличилась и вероятность повышения ключевой ставки. Мы допускаем возможность ее повышения на ближайших заседаниях», — сказала Набиуллина.

При этом, глава Банка России отметила, что масштаб повышения ставки будет зависеть от поступающих данных о динамике цен, инфляционных ожиданиях, совокупного спроса, а также от того в какой мере эти данные повлияют на риски отклонения инфляции от цели вблизи 4% в 2024 году.

Ранее, 9 июня, совет директоров ЦБ решил сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых в шестой раз подряд. Регулятор отметил, что экономическая активность в стране растет быстрее, чем предполагалось в апрельском прогнозе, что отражает активное восстановление внутреннего спроса.

1 июня финансовый экономист Александр Разуваев заявил, что рубль будет укрепляться, а способствовать этому будет, в частности, улучшение ситуации по торговому балансу. Экономист высказал уверенность, что в пределах месяца рубль может укрепиться до 77 за доллар.