Реклама
Прямой эфир
Экономика
Путин предложил развивать бренд «Сделано в СНГ»
Экономика
ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых в шестой раз подряд
Происшествия
ВСУ нанесли ракетный удар по детской базе отдыха в Геническом районе
Мир
Правительство Швеции допустило дислокацию войск НАТО в стране до вступления в альянс
Политика
Путин указал на значимость укрепления технологического суверенитета стран СНГ
Экономика
Райффайзенбанк ввел комиссию 50% на переводы в долларах из других банков
Мир
НАТО призвала Россию вернуться к соблюдению ДОВСЕ
Мир
Исландия решила временно закрыть свое посольство в России
Мир
Глава МИД Эстонии Рейнсалу запретил въезд в страну патриарху Кириллу
Политика
В Совфеде усомнились в способности F-16 изменить ситуацию на Украине
Экономика
Набиуллина допустила повышение ключевой ставки на ближайших заседаниях ЦБ
Политика
Кандидата в мэры Москвы выдвинут на предвыборной конференции отделения ЕР

В Росавиации заявили о желании авиакомпаний РФ начать полеты на курорты Туниса

0
Фото: Global Look Press/Hasan Mrad
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские авиакомпании заинтересованы начать полеты в курортные города Туниса. Об этом заявил заместитель руководителя Росавиации Владимир Потешкин на встрече с послом Тунисской Республики в России Тараком Бен Салемом в пятницу, 9 июня.

В ходе встречи стороны отметили высокий уровень сотрудничества между странами, в том числе в сфере гражданской авиации и туризма.

Потешкин обсудил с Бен Салемом вопрос упрощения въезда, пребывания и выезда членов экипажей российских и тунисских авиакомпаний. Также был рассмотрен вопрос выполнения полетов между двумя странами.

По словам замглавы Росавицаии, которые приводятся на сайте ведомства, в настоящее время российские перевозчики проводят оценку технических и производственных возможностей для возобновления полетов на курорты Туниса.

Африка грез: россияне стали чаще посещать страны южнее Сахары
Чем регион привлекает путешественников и до каких государств добраться проще всего

Ранее, в середине апреля, директор департамента Африки МИД РФ Всеволод Ткаченко заявил, что Россия ведет работу над возобновлением прямого авиасообщения со многими странами Африки. По его словам, в этом направлении ведется комплексная работа, которая должна привести к хорошему результату.

В конце марта глава Росавиации Александр Нерадько сообщал, что российскими авиакомпаниями прорабатывается возможность начала выполнения полетов в страны африканского континента — Эфиопию, ЮАР, Алжир, Тунис, другие государства.

Ранее в том же месяце Нерадько уточнял, что у России в настоящее время есть прямое авиасообщение с 34 иностранными государствами. При этом международные рейсы из РФ выполняют 14 компаний, а в обратную сторону — 53 иностранные авиакомпании из 27 стран.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023