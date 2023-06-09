В Росавиации заявили о желании авиакомпаний РФ начать полеты на курорты Туниса

Российские авиакомпании заинтересованы начать полеты в курортные города Туниса. Об этом заявил заместитель руководителя Росавиации Владимир Потешкин на встрече с послом Тунисской Республики в России Тараком Бен Салемом в пятницу, 9 июня.

В ходе встречи стороны отметили высокий уровень сотрудничества между странами, в том числе в сфере гражданской авиации и туризма.

Потешкин обсудил с Бен Салемом вопрос упрощения въезда, пребывания и выезда членов экипажей российских и тунисских авиакомпаний. Также был рассмотрен вопрос выполнения полетов между двумя странами.

По словам замглавы Росавицаии, которые приводятся на сайте ведомства, в настоящее время российские перевозчики проводят оценку технических и производственных возможностей для возобновления полетов на курорты Туниса.

Ранее, в середине апреля, директор департамента Африки МИД РФ Всеволод Ткаченко заявил, что Россия ведет работу над возобновлением прямого авиасообщения со многими странами Африки. По его словам, в этом направлении ведется комплексная работа, которая должна привести к хорошему результату.

В конце марта глава Росавиации Александр Нерадько сообщал, что российскими авиакомпаниями прорабатывается возможность начала выполнения полетов в страны африканского континента — Эфиопию, ЮАР, Алжир, Тунис, другие государства.

Ранее в том же месяце Нерадько уточнял, что у России в настоящее время есть прямое авиасообщение с 34 иностранными государствами. При этом международные рейсы из РФ выполняют 14 компаний, а в обратную сторону — 53 иностранные авиакомпании из 27 стран.