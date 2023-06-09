Реклама
Прямой эфир
Политика
В Госдуме отреагировали на решение передать Украине скифское золото
Экономика
ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых в шестой раз подряд
Происшествия
Экс-сотрудник омского предприятия ОПК задержан за шпионаж в пользу Германии
Мир
Правительство Швеции допустило дислокацию войск НАТО в стране до вступления в альянс
Политика
Путин указал на значимость укрепления технологического суверенитета стран СНГ
Экономика
Райффайзенбанк ввел комиссию 50% на переводы в долларах из других банков
Политика
Россия окончательно выйдет из ДОВСЕ 7 ноября
Мир
Исландия решила временно закрыть свое посольство в России
Туризм
Авиакомпания Mahan Air запустила рейсы Петербург — Тегеран
Общество
Путин выступил против возвращения к советской системе образования
Экономика
Набиуллина допустила повышение ключевой ставки на ближайших заседаниях ЦБ
Наука и техника
Роскосмос анонсировал появление первого метанового двигателя для ракеты «Амур-СПГ»
Сюжет:

В Воронеже беспилотник врезался в жилой дом, пострадали три человека

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Воронеже на жилой дом упал беспилотник, пострадали три человека, сообщил губернатор области Александр Гусев в своем Telegram-канале 9 июня.

Инцидент произошел на улице Белинского. На месте работают ФСБ, МЧС и другие спецслужбы.

Глава региона уточнил, что трех человек ранило осколками, помощь им оказали на месте. После инцидента Гусев сообщил, что дал первые поручения по бытовой помощи жителям дома, пострадавшего от БПЛА. Кроме того, он ввел на территории города режим ЧС районного масштаба.

Осколочное падение: в Воронеже ввели режим ЧС после попадания БПЛА в дом
Ремонт поврежденных квартир власти планируют завершить в течение нескольких дней

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о теракте.

«Известия» показали кадры момента падения беспилотника. На них летательный аппарат постепенно снижается над городом, а затем резко пикирует вниз по направлению к многоэтажке, после чего возникает рыжая вспышка света.

Удары по российским регионам стали ответом Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса. О ее начале было объявлено президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023