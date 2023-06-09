В Воронеже беспилотник врезался в жилой дом, пострадали три человека

В Воронеже на жилой дом упал беспилотник, пострадали три человека, сообщил губернатор области Александр Гусев в своем Telegram-канале 9 июня.

Инцидент произошел на улице Белинского. На месте работают ФСБ, МЧС и другие спецслужбы.

Глава региона уточнил, что трех человек ранило осколками, помощь им оказали на месте. После инцидента Гусев сообщил, что дал первые поручения по бытовой помощи жителям дома, пострадавшего от БПЛА. Кроме того, он ввел на территории города режим ЧС районного масштаба.

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«Известия» показали кадры момента падения беспилотника. На них летательный аппарат постепенно снижается над городом, а затем резко пикирует вниз по направлению к многоэтажке, после чего возникает рыжая вспышка света.

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