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В ДНР сообщили об обстреле Горловки из РСЗО

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Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
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Вооруженные формирования Украины (ВФУ) выпустили 10 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по Горловке в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Об этом 9 июня сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ в 15:20 по направлению от Нелеповки к Горловка (Центрально-Городской район). Выпущено 10 ракет из РСЗО», — говорится в сообщении в Telegram.

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Ранее в этот день уже сообщалось, что ВФУ выпустили 10 ракет из РСЗО в направлении Горловки. В результате пострадала одна мирная жительница.

8 июня сообщалось, что в результате обстрела Горловки погибло три человека. Всего за сутки получили ранения 16 человек. Было обстреляно и повреждено 16 домов и семь инфраструктурных объектов.

Ранее, 6 июня, в СЦКК заявили, что ВСУ три раза за час обстреляли Горловку. Было выпущено 18 снарядов калибра 152 мм. Также в этот день националисты выпустили по городу 13 ракет из РСЗО.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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