Биолог опроверг сходство длительного влияния COVID-19 и рака четвертой стадии

Проблема длительного воздействия COVID-19 на организм действительно актуальна, однако говорить о том, что это состояние хуже, чем четвертая стадия рака, некорректно. Об этом в разговоре с «Известиями» 9 июня завил директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии КФУ, член-корреспондент Академии наук РТ Альберт Ризванов.

Накануне, 8 июня, британская газета The Guardian опубликовала статью, в которой, со ссылкой исследование ученых из Университетского колледжа Лондона (UCL) и Университета Эксетера, говорится о том, что состояние многих пациентов после COVID-19 было опаснее, чем самочувствие больных раком четвертой стадии или с тяжелыми заболеваниями почек.

«На самом деле журналисты раздули из мухи слона. Если почитать оригинальные исследования, то там только некоторые пациенты по некоторым параметрам чувствовали себя хуже, чем пациенты на четвертой стадии онкологии. Конкретно, это было связано с хронической усталостью. Известно, что пациенты с лонгковидом действительно чувствуют себя более уставшими, но при этом, конечно же, говорить о том, что это состояние хуже, чем четвертая стадия рака, некорректно», — заявил Ризванов.

Тем не менее он отметил, что проблема лонгковида и постковида действительно крайне актуальна. В частности, по его словам, пациенты после инфекционных заболеваний, не только COVID-19, также страдают нарушениями работы иммунной системы.

«Выяснилось, что действительно долгое время после самого заболевания иммунная система человека работает со сбоями, что приводит к воспалительным процессам, аутоиммунным побочным эффектам и многим другим неприятным последствиям. Это потенциально может быть триггером для других заболеваний. Поэтому такие исследования крайне важны. Но сравнивать эти состояния с четвертой стадией рака — очень большое преувеличение», — подытожил Ризванов.

5 мая глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил, что ВОЗ отменила статус пандемии COVID-19. Он отметил, что принять такое решение ему рекомендовал комитет экспертов организации по чрезвычайным ситуациям по COVID-19.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года, после этого вирус стал распространяться в других странах. 11 марта 2020-го Всемирная организация здравоохранения охарактеризовала распространение коронавируса в мире как пандемию.