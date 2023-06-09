СК возбудил дело о теракте после взрыва автомобиля в Бердянске

После взрыва автомобиля в Бердянске Запорожской области возбуждено уголовное дело о теракте. Об этом 9 июня сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

«Следственным отделом по городу Бердянску следственного управления Следственного комитета России по Запорожской области возбуждено уголовное дело по факту совершения взрыва, создающего опасность гибели человека», — рассказало ведомство в Telegram.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 205 («Террористический акт») и ч. 1 ст. 222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») УК РФ.

В СК РФ сообщили, что 8 июня возле многоквартирного жилого дома на улице Морозова в Бердянске произошел взрыв автомобиля, который после этого загорелся. По уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление причастных к совершению данного преступления.

«По изъятым в ходе осмотра места происшествия объектам назначены и проводятся судебные экспертизы, очевидцы происшествия допрошены в качестве свидетелей», — добавили в Следственном комитете.

Взрыв произошел 8 июня около 17:40 мск. На место прибыли сотрудники МЧС и МВД. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее, 2 июня, в Михайловке Запорожской области был подорван автомобиль местного предпринимателя, мужчина погиб на месте.

6 мая стало известно, что из-за участившихся обстрелов со стороны украинских боевиков жителей некоторых населенных пунктов Запорожской области временно переместили в Бердянск. В городе им активно помогают волонтеры.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.