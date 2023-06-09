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Решетников указал на важность избежания чрезмерной волатильности рубля

Глава Минэкономразвития Решетников: чрезмерная волатильность курса рубля повышает инфляционные ожидания
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Чрезмерная волатильность рубля увеличивает инфляционные ожидания. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в пятницу, 9 июня.

«Важно избегать чрезмерной волатильности курса, так как это повышает инфляционные ожидания», — сказал министр «Интерфаксу» в кулуарах Евразийского конгресса, комментируя вопрос об ослаблении рубля и влиянии этого процесса на экономику.

Он отметил также, что Россия во избежание сильных колебаний курса расширяет расчеты в национальных валютах с иностранными партнерами.

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В пятницу курс доллара достиг 83 рублей впервые с 7 апреля. Вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова в беседе с «Известиями» не исключила дальнейшего снижения российской валюты к доллару. По ее словам, одной из причин этого является обострение геополитической ситуации, которая несет в себе много неопределенности относительно того, как дальше будут развиваться события.

Также сказывается торговый и платежный баланс: снижение доходов от экспорта при сохранении высокого спроса на импорт. Кроме того, традиционно в сезон отпусков спрос на валюту чуть подрастает, но в этот раз влияние этого фактора минимально, добавила аналитик.

При этом кандидат экономических наук Михаил Беляев высказал мнение, что в ближайшее время курс доллара вернется на уровень 81–82 рубля. Он указал на конъюнктурность факторов, которые отрывают этот курс от базового, определяющегося общими глубинными показателями экономики.

Ранее, 30 мая, аналитики УК «Альфа-Капитал» в беседе с Lenta.ru привели прогноз, согласно которому в начале июня диапазон торгов для доллара США может составить 77–80 рублей, евро — 84–88 рублей, юаня — 11,1–11,35 рубля.

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