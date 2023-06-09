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Министр обороны Украины Резников: переговоры с РФ возможны, если Москва изменит цели СВО

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Переговоры Украины и России возможны, если последняя изменит цели спецоперации, заявил украинский министр обороны Алексей Резников 9 июня на форуме «Диалоги о восстановлении Украины».

«Интерес россиян был озвучен — это «денацификация», «демилитаризация», «деНАТОзация» <...>. Если они изменились, то так называемая ZOPA (zone of possible agreement) становится понятной», — приводит слова министра портал NV.ua.

Ранее 9 июня врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин отмечал, что нет никаких предпосылок для мирного урегулирования конфликта на Украине. Он отметил, что украинский режим недоговороспособен, напомнив, что у России уже был негативный опыт переговоров в рамках Минских соглашений.

«Для переговоров сейчас нет весомых предпосылок»
Замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин — о перспективах задействования ООН в разрешении украинского кризиса

В свою очередь, в Кремле 2 июня заявили, что Россия не видит предпосылок для возобновления диалога с Киевом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание, что вокруг всё больше экспертных рассуждений о мирном процессе, но в них не принимаются во внимание цели Москвы.

Последние на сегодняшний день очные переговоры между РФ и Украиной состоялись 29 марта 2022-го в Турции. Позднее Киев официально отказался от контактов с Москвой.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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