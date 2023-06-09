Синоптики рассказали о погоде в Оренбужье на выходные

Температура воздуха в Оренбургской области вновь повысится в предстоящие выходные дни, при этом в отдельных районах возможно выпадение осадков с грозами.

В пятницу, 9 июня, на западе региона ожидается слабый дождь и переменная облачность. Днем воздух прогреется от +21 до +26 градусов. Ветер западный, 7–12 м/с, пишет «Урал56.Ру».

В субботу, 10 июня, в целом по области осадков не ожидается, однако кратковременные дожди и даже грозы могут пройти западных районах области. Столбики термометров ночью покажут от +4 до +9 градусов, днем от +24 до +29 градусов.

В воскресенье, 11 июня, погода существенно не изменится, отмечает РИА «Оренбуржье». Однако температура воздуха поднимется на несколько градусов: ночью от +8 до +13° градусов, днем — до +26...+31 градусов, в северных и западных районах Оренбуржья от +19 до +24 градусов.

В понедельник, 12 июня, ожидается небольшое похолодание.