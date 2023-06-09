Синоптики сообщили о надвигающейся на Москву грозе

К вечеру в столичном регионе ожидается ухудшение погодных условий, на Москву и Московскую область надвигаются осадки с грозой. Об этом 9 июня сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

«По прогнозам синоптиков, сегодня после 16:00 и до 22:00 в столице ожидается дождь, местами гроза, усиление ветра с порывами до 17 м/с», — указано в публикации в Telegram-канале.

Власти Москвы попросили жителей города быть внимательными в непогоду, не использовать для укрытий деревья, а также не парковать вблизи них автомобили.

Ранее 9 июня на сайте российского Гидрометцентра сообщалось, что в этот день Московский регион ожидают переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза и до 25 градусов тепла. Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +23…+25 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +8.

Ранее, 8 июня, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в субботу, 10 июня, москвичей ждет похолодание до +17...+18 градусов днем и +3...+7 градусов ночью. Он отметил, что такие температуры характерны для первой декады мая.

За день до этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что лето 2023 года в столице будет «раскачиваться» практически весь июнь, купальный сезон будет будет открыт лишь во второй половине месяца, а настоящая жара придет в июле.