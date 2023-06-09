Купальный сезон в Петербурге может начаться с 17 июня

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов спрогнозировал начало купального сезона в Северной столице с 17 июня. Температура воды повысится до +18 градусов.

По мнению специалиста, вся следующая неделя уйдет на прогрев воды. Температура воды к концу следующей недели достигнет +18 градусов, пишет телеканал «78». При таком показателе можно купаться. В озерах и карьерах вода прогревается быстрее.

Ранее синоптики озвучили прогноз на открытие купального сезона в Москве. Вода прогреется до +20…+22 градусов к выходным 17 и 18 июня.