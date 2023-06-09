Эксперты оценили последствия решения ЦБ сохранить уровень ключевой ставки

Ставки по депозитам и кредитам не отреагируют значительно на решение Центробанка (ЦБ) сохранить ключевую ставку на уровне 7,5%, поскольку они достигли некоего равновесного состояния, рассказал «Известиям» управляющий директор проекта «Финуслуги» Игорь Алутин 9 июня.

Эксперт привел данные, согласно которым, индекс доходности вкладов в топ-50 банков по депозитам на три месяца составляет 6,75%, на шесть месяцев — 7,24%, на год — 7,6%.

«За месяц после апрельского заседания Банка России ставки практически не изменились: рост индекса составил всего 0,05 процентных пунктов (п.п.). Ставки по долгосрочным вкладам остаются выше уровня ключевой ставки более чем на 1 п.п., индекс вкладов сроком более одного года вырос на 0,22 п. п. и составил 8,61%. То есть банки учитывают вероятность повышения ключевой ставки в перспективе. Максимальные ставки на рынке достигают 10% (до года), 11% — более долгосрочные вклады», — сказал он

По его словам, индекс кредитов составляет 19,55%, за период с предыдущего заседания ЦБ показатель снизился на 0,06 п.п.

ВТБ также не прогнозирует существенных изменений на рынке депозитов и розничного кредитования. Как уточнили «Известиям» в кредитной организации, по оценке банка, в сегменте привлечения ставки сохранятся в текущем диапазоне, который сформировался еще в начале марта. По мнению аналитиков, в ближайшей перспективе самая высокая доходность на рынке будет доступна на «длинных» сроках и в рамках сезонных акций.

«Вкладчики сохранят интерес к сберегательным инструментам, несмотря на сезон отпусков. Этому будет способствовать высокая доходность по депозитам на фоне текущего уровня инфляции, стимулирующая россиян как пролонгировать имеющиеся продукты, так и возвращать ранее снятую наличность. На этом фоне мы ожидаем роста рынка – по нашей оценке, рублевые пассивы за II–-III квартал могут прирасти на 5,5% или на 1,8 трлн рублей», — прогнозируют в кредитной организации.

Говоря о кредитном рынке, в банке рассказали, что действующий уровень ставок позволяет игрокам развивать спрос, который постепенно восстанавливается после спада в прошлом году.

Также там отмечают динамичный рост выдач жилищных кредитов, которые, по оценке банка, в этом году в целом по рынку могут быть сопоставимы с уровнем рекордного 2021 года.

«Спрос заемщиков во многом удовлетворяют льготные ставки на индивидуальное жилищное строительство и доступные цены на вторичную недвижимость», — добавили в ВТБ.

В свою очередь председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель совета Ассоциации банков России (АБР) Анатолий Аксаков, комментируя сохранение ключевой ставки, заявил, что решение ЦБ вносит элемент стабильности в кредитную политику банков, передает пресс-служба АБР. При этом, по его словам, важно в ближайшее время вернуться к вопросу снижения ставки, чтобы поддержать оживление кредитования и помочь экономике адаптироваться к новым реалиям.

Ранее в этот день ЦБ РФ сообщил,что совет директоров решил сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых в шестой раз подряд. Регулятор отметил, что экономическая активность в стране растет быстрее, чем предполагалось в апрельском прогнозе, что отражает активное восстановление внутреннего спроса.