Ребенок сломал ногу на батуте в ТРЦ Пскова

В Пскове в одном из торговых центров пятилетний ребенок, прыгая на батуте, сломал ногу. Мальчику сначала оказали помощь в травмпункте, а затем госпитализировали.

Как рассказала Псковской ленте новостей мать мальчика, инцидент произошел накануне, 8 июня. Нога ребенка попала между креплением и полотном батута, когда его толкнули. В итоге у мальчика диагностировали перелом голени.

Администратор заведения извинилась перед родственниками за случившееся, но руководитель этого не сделала, недоумевает женщина. Она будет обращаться в прокуратуру.

Ранее, 2 июня, сообщалось, что прокуратура Комсомольска-на-Амуре проводит проверку в связи с размещенными в Сети видео, где дети устроили давку во время раздачи бесплатного мороженого. Она проходила в одной из торговых сетей. Во время паники серьезных травм никто не получил.