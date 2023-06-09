Правительство Швеции допустило дислокацию войск НАТО в стране до вступления в альянс

Власти Швеции могут разрешить НАТО размещать войска на территории страны до официального присоединения Стокгольма к альянсу. Об этом сообщается на сайте шведского правительства в пятницу, 9 июня.

«Правительство решило, что шведские вооруженные силы могут провести подготовку с НАТО и государствами — членами НАТО, чтобы обеспечить возможность будущих совместных операций», — говорится на сайте.

Уточняется, что эта подготовка может заключаться во временном размещении иностранной военной техники и личного состава на шведской территории. Целью данных шагов называется стремление предотвратить конфликт в непосредственной близости от королевства и укрепить оборону Швеции.

Как заявил шведский министр обороны Пол Йонсон, чьи слова приводятся в сообщении, «нынешние меры являются важным шагом на пути интеграции Швеции в НАТО».

4 июня генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что Швеция выполнила требования Турции в рамках трехстороннего меморандума и имеет право на вступление в Североатлантический альянс. Он напомнил о новых поправках в конституцию королевства, снятии эмбарго на оружие и об усилении сотрудничества в борьбе с терроризмом, в том числе против Рабочей партии Курдистана.

В апреле госсекретарь США Энтони Блинкен выразил уверенность, что Швеция станет членом НАТО к встрече руководителей альянса, которая пройдет в Вильнюсе 11–12 июля.

Турция блокировала процесс рассмотрения заявок Швеции на вступление в альянс, однако 29 июня 2022 года Анкара, Хельсинки и Стокгольм подписали меморандум в области безопасности, в котором, по заверению Столтенберга, учитываются все опасения Турции, связанные с борьбой с терроризмом.

Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года. Финляндия стала членом альянса весной 2023 года.