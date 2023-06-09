Реклама
Прямой эфир
Политика
В Госдуме отреагировали на решение передать Украине скифское золото
Мир
Путин заявил о размещении ТЯО в Белоруссии в начале июля
Экономика
ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых в шестой раз подряд
Происшествия
Экс-сотрудник омского предприятия ОПК задержан за шпионаж в пользу Германии
Мир
Правительство Швеции допустило дислокацию войск НАТО в стране до вступления в альянс
Мир
Минобороны КНР заявило об участии России в учениях «Север. Взаимодействие – 2023»
Общество
Путин и Лукашенко начали встречу в неформальной обстановке
Экономика
Райффайзенбанк ввел комиссию 50% на переводы в долларах из других банков
Политика
Россия окончательно выйдет из ДОВСЕ 7 ноября
Мир
Исландия решила временно закрыть свое посольство в России
Общество
Сальдо заявил о намеренном увеличении сброса Киевом воды на Днепрогэс
Наука и техника
Роскосмос анонсировал появление первого метанового двигателя для ракеты «Амур-СПГ»
Сюжет:

Правительство Швеции допустило дислокацию войск НАТО в стране до вступления в альянс

0
Фото: Global Look Press/Robert Michael
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Швеции могут разрешить НАТО размещать войска на территории страны до официального присоединения Стокгольма к альянсу. Об этом сообщается на сайте шведского правительства в пятницу, 9 июня.

«Правительство решило, что шведские вооруженные силы могут провести подготовку с НАТО и государствами — членами НАТО, чтобы обеспечить возможность будущих совместных операций», — говорится на сайте.

Уточняется, что эта подготовка может заключаться во временном размещении иностранной военной техники и личного состава на шведской территории. Целью данных шагов называется стремление предотвратить конфликт в непосредственной близости от королевства и укрепить оборону Швеции.

Как заявил шведский министр обороны Пол Йонсон, чьи слова приводятся в сообщении, «нынешние меры являются важным шагом на пути интеграции Швеции в НАТО».

НАТО бы принять: как Швеция добивается пропуска в альянс
Стокгольм инициирует сбор денег для пострадавших от землетрясений в Турции

4 июня генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что Швеция выполнила требования Турции в рамках трехстороннего меморандума и имеет право на вступление в Североатлантический альянс. Он напомнил о новых поправках в конституцию королевства, снятии эмбарго на оружие и об усилении сотрудничества в борьбе с терроризмом, в том числе против Рабочей партии Курдистана.

В апреле госсекретарь США Энтони Блинкен выразил уверенность, что Швеция станет членом НАТО к встрече руководителей альянса, которая пройдет в Вильнюсе 11–12 июля.

Турция блокировала процесс рассмотрения заявок Швеции на вступление в альянс, однако 29 июня 2022 года Анкара, Хельсинки и Стокгольм подписали меморандум в области безопасности, в котором, по заверению Столтенберга, учитываются все опасения Турции, связанные с борьбой с терроризмом.

Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года. Финляндия стала членом альянса весной 2023 года.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023