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Центробанк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых

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Центробанк (ЦБ) России в шестой раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Об этом 9 июня сообщается на сайте регулятора после проведения заседания совета директоров банка.

Отмечено, что свои дальнейшие решения по ключевой ставке ЦБ будет принимать с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции, а также оценивая риски и реакции на них финансовых рынков.

«Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее. По прогнозу ЦБ РФ, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 4,5–6,5% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году», — указано в сообщении.

Следующее заседание совета директоров Центробанка запланировано на 21 июля.

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Ранее, 5 июня, опрошенные «Известиями» эксперты заявили, что ожидают сохранения ключевой ставки на уровне 7,5%. Портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Евгений Жорнист уточнил, что макроэкономические вводные с последнего заседания не изменились настолько, чтобы ЦБ нужно было пересматривать уровень ставки вверх. Одним из факторов, который препятствует снижению ставки, он назвал неопределенность в отношении госбюджета.

2 июня в консенсус-прогнозе «Известий» предполагалось, что на заседании совета директоров 9 июня Центробанк сохранит ключевую ставку на уровне 7,5%. Представители крупнейших банков сочли, что для ее повышения нет оснований, поскольку заметного ускорения инфляции не наблюдается, а сезонное снижение стоимости продовольствия сдержит общий рост цен.

В последний раз ключевую ставку снижали до 7,5% около девяти месяцев назад — в сентябре 2022-го. До этого уровень поднимали с 9,5% сразу до 20% в феврале прошлого года.

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