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В АТОР оценили уровень интереса к Египту после трагедии с акулой

Вице-президент АТОР Мурадян заявил, что интерес к Египту скоро восстановится после трагедии с акулой
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Фото: Global Look Press/AIC
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Есть вероятность, что россияне снова начнут планировать туристические поездки в Египет уже через 7–10 дней после гибели российского туриста в результате нападения акулы у побережья Хургады. Об этом вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян рассказал в пятницу, 9 июня.

«Если не происходит повторение чрезвычайных происшествий, мы видим, что российские туристы имеют высокую толерантность к негативным новостям. Через неделю или 10 дней они возвращаются к нормальному бронированию направления», — сказал он в беседе с телеканалом «Звезда».

Эксперт отметил, что такие несчастные случаи нельзя предугадать, поскольку это просто стечение обстоятельств. Подобное может произойти с любым туристом или местным жителем.

Почему акулы убивают: нападения хищников связывают с деятельностью людей
Российским туристам придется переждать одну-две недели и сохранять бдительность

О гибели 23-летнего россиянина из-за нападения акулы у побережья Хургады стало известно накануне. Пляж, где произошла трагедия, находится рядом с отелем Dream Beach.

Позднее СМИ сообщили, что власти провинции Красное Море в Египте распорядились закрыть все пляжи Хургады после гибели мужчины. Генконсул РФ Виктор Воропаев добавил, что личность погибшего россиянина подтвердили египетские компетентные органы. Дипмиссия находится в постоянном контакте с полицией и службой национальной безопасности провинции Красное Море.

В тот же день в Сети появилось видео, предположительно, поимки акулы, которая напала на россиянина, сообщается на сайте kp.ru.

Отец погибшего Юрий рассказал «Известиям», что трагедия произошла буквально в течение 30 секунд по нелепому стечению обстоятельств.

Кроме того, стало известно, что мать погибшего при нападении акулы в Египте увезли на «скорой» в Балашихе. Как рассказала «Известиям» соседка, женщина тяжело переживает новость о смерти сына.

Еще одна очевидица в разговоре с «Известиям» отметила, что трагедия произошла прямо у пляжа, у спуска в море. Спасатели пытались подплыть к мужчине, но хищник утащил его под воду. Кроме того, она уточнила, что погибший отдыхал не один, а с девушкой, ее успели спасти.

В свою очередь, генконсульство РФ призвало туристов сохранять бдительность при нахождении в воде, соблюдать запреты египетских властей на купание и дайвинг, а также соблюдать сигналы береговой охраны к выходу на сушу.

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