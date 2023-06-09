Электрические щитки загорелись в многоэтажке в Ижевске

Пожар произошел в десятиэтажном доме на улице Тимирязева в Ижевске, сообщает пресс-служба главка МЧС России по Удмуртии в пятницу, 9 июня.

Сообщение на пост дежурного поступило в 07:23. На место ЧП выдвинулось первое пожарно-спасательное подразделение. На момент их прибытия в подъезде было плотное задымление.

«Тимирязева, 13 .Пожар. Горит во 2-м подъезде. Вроде как что-то в подъезде горит. Из квартир дыма не видно. Горели щитки электрические», — писали местные жители в соцсетях, их слова приводит Udm-info.ru.

Звеньями газодымозащитной службы было выведено на свежий воздух шесть человек в том числе один ребенок. Еще одного человека спасли при помощи спасательного устройства. Работу спецтехники осложняло большое число автомобилей во дворе, отмечает ИА «Сусанин».

Спасатели установили, что горели электрощитовые в подъезде со второго по шестой этаж. Открытое горение ликвидировали в 07:54. По предварительным данным, пострадавших нет. Причины и обстоятельства произошедшего установят эксперты испытательной пожарной лаборатории.