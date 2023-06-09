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Проглотившую сережку птицу эму спасли псковские хирурги

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В Пскове ветеринары спасли птицу эму, которая проглотила сережку. Операцию по извлечению ювелирного изделия проводил хирург, эндоскопист, специалист по лечению экзотических животных Павел Синица.

Как пишет Псковское агентство информации со ссылкой на сотрудников учреждения, птице три месяца, ее зовут Гера. Эму привезли в клинику с жалобой на то, что пять дней назад она сняла сережку с уха владелицы и съела. Естественным путем изделие не вышло, хотя Гера чувствовала себя хорошо.

Во время рентгенологического исследования врачи подтвердили наличие сережки в проекции мышечного отдела желудка. Птице назначили голодную диету, а затем направили на эндоскопическое обследование.

Врачи удалили инородный предмет с помощью манипулятора. При этом признаков травмы мышечного, слизистого желудка и пищевода специалисты не выявили.

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