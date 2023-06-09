Россия окончательно выйдет из ДОВСЕ 7 ноября

Окончательный выход РФ из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) произойдет 7 ноября. Об этом сообщается в заявлении МИД РФ, опубликованном 9 июня на сайте внешнеполитического ведомства.

Во министерстве напомнили, что 9 июня вступил в силу Федеральный закон «О денонсации Российской Федерацией ДОВСЕ». В этой связи российская сторона донесла до всех государств — участников соглашения уведомления о своем решении.

«Россия уведомила все государства — участники о своем решении выйти из ДОВСЕ через 150 дней после направления уведомления. Таким образом, это произойдет в 00:00 часов 7 ноября с.г.», — говорится в сообщении дипломатов.

Как пояснили в ведомстве, мотивом для выхода из соглашения стала угроза высшим интересам государства. Она обусловлена таким факторами, как присоединение к НАТО новых государств без их присоединения к ДОВСЕ, размещение обычных вооружений «старых» членов НАТО на территориях «новых» ее членов, а также невыполнение государствами НАТО, которые являются участниками договора, принятых в Стамбуле 19 ноября 1999 года политических обязательств об ускоренной ратификации Соглашения об адаптации ДОВСЕ.

Дипломаты также назвали последней каплей присоединение Финляндии к НАТО и прием в альянс Швеции, который пока не завершился. В МИДе подчеркнули, что с выходом РФ из ДОВСЕ также утратит силу и Будапештское соглашение.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 29 мая назвал ДОВСЕ неживым механизмом. По его словам, именно поэтому РФ денонсировала его.

Ранее тем же днем президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации договора.

Законопроект о денонсации ДОВСЕ был внесен Путиным в Госдуму 10 мая. Спустя несколько дней за его денонсацию проголосовали в нижней палате парламента, а 24 мая решение было единогласно принято Советом Федерации. Кроме того, автоматически прекратилось действие ряда связанных с договором международных соглашений.

Договор об обычных вооруженных силах в Европе был подписан в Париже в 1990 году. Обновленная версия ДОВСЕ была ратифицирована на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году. Ее подписали только Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина. В 2007 году Москва приостановила участие в договоре до тех пор, пока страны — члены НАТО не начнут добросовестно его выполнять.