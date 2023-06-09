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«Народный фронт» продолжает сбор средств для добровольческой бригады «Волки»

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Фото: Народный фронт
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На сайте проекта «Народного фронта» «Всё для победы!» продолжается сбор для бойцов интернациональной бригады «Волки». Куратором выступает сербский доброволец Деян Берич с позывным Дека.

По его словам, изначально в составе батальона было 30 добровольцев, но сегодня это уже полноценная воинская бригада, в которой служат добровольцы из Сербии, Северной Македонии, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Черногории и Франции. К бригаде присоединяется в том числе большое число россиян.

Добровольцы проходят серьезную военную подготовку и испытывают необходимость в средствах защиты и современной технике. Сбор был открыт 25 апреля. На сегодняшний день интербригаде остро необходимы бронежилеты, каски, дроны и квадрокоптеры с тепловизионными камерами.

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Представители «Народного фронта» побывали в гостях у Деки. Он показал боевые награды, рассказал про свой опыт, как его не раз спасали бронежилет и каска, а также поделился своим видением итогов СВО и объяснил, почему иностранцы идут добровольцами в российские подразделения. Сербский снайпер призвал всех к участию в сборе средств в рамках проекта «Всё для победы!».

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