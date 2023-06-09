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СК возбудил дело о теракте после попадания беспилотника в жилой дом в Воронеже

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Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело о теракте в связи с попаданием БПЛА в жилой дом в Воронеже. Об этом в пятницу, 9 июня, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

«Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ («Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору, создавший угрозу гибели людей, повлекший причинение значительного ущерба и иные тяжкие последствия»)», — говорится в сообщении СК.

По версии следствия, 9 июня около 10 часов утра действующие в интересах Украины лица совершили атаку при помощи БПЛА, снабженного взрывным устройством.

«В результате столкновения БПЛА с жилым домом, расположенным по улице Белинского, были повреждены конструктивные элементы здания, а также кровля близлежащего частного домовладения», — уточняет ведомство.

Также СК сообщил, что в результате атаки ранения получили не менее трех гражданских лиц, им оказывается медицинская помощь.

По данным «Известий», пострадавшие получили легкие травмы. Медицинская помощь была оказана им на месте.

Позже в этот же день «Известия» показали кадры момента падения беспилотника: на них летательный аппарат постепенно снижается над городом, а затем резко пикирует вниз по направлению к многоэтажке, после чего возникает рыжая вспышка света.

Также в этот день «Известия» поговорили с очевидцами атаки, рассказавшими об ужасном гуле и первых минутах после атаки.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал падение беспилотника. Он заявил, что киевский режим продолжает атаки на жилые дома, но отметил, что Россия продолжит спецоперацию на Украине.

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Удары по российским регионам стали ответом Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса. О ее начале было объявлено президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.

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