СК возбудил дело о теракте после попадания беспилотника в жилой дом в Воронеже

Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело о теракте в связи с попаданием БПЛА в жилой дом в Воронеже. Об этом в пятницу, 9 июня, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

«Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ («Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору, создавший угрозу гибели людей, повлекший причинение значительного ущерба и иные тяжкие последствия»)», — говорится в сообщении СК.

По версии следствия, 9 июня около 10 часов утра действующие в интересах Украины лица совершили атаку при помощи БПЛА, снабженного взрывным устройством.

«В результате столкновения БПЛА с жилым домом, расположенным по улице Белинского, были повреждены конструктивные элементы здания, а также кровля близлежащего частного домовладения», — уточняет ведомство.

Также СК сообщил, что в результате атаки ранения получили не менее трех гражданских лиц, им оказывается медицинская помощь.

По данным «Известий», пострадавшие получили легкие травмы. Медицинская помощь была оказана им на месте.

Позже в этот же день «Известия» показали кадры момента падения беспилотника: на них летательный аппарат постепенно снижается над городом, а затем резко пикирует вниз по направлению к многоэтажке, после чего возникает рыжая вспышка света.

Также в этот день «Известия» поговорили с очевидцами атаки, рассказавшими об ужасном гуле и первых минутах после атаки.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал падение беспилотника. Он заявил, что киевский режим продолжает атаки на жилые дома, но отметил, что Россия продолжит спецоперацию на Украине.

Удары по российским регионам стали ответом Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса. О ее начале было объявлено президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.