Запрет на посещение лесов ввели в Калининградской области

В Калининградской области ограничили посещение лесов в связи с засухой. Запрет будет действовать 21 день.

Согласно прогнозам, значительные осадки в ближайшее время не ожидаются. 10 июня температура воздуха составит +23 градуса, ночью ожидается +8 градусов, пишет ИА FlashNord. В связи с вероятной почвенной засухой возрастает риск пожаров.

Нарушителям запрета грозит штраф в размере от 15 тыс. до 30 тыс. рублей.

Также с 11 июня запрет на посещение лесов введут в Волгоградской области из-за наступления жары. В регионе ожидается высокий и чрезвычайный классы пожарной опасности.