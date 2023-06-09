В Подмосковье от удара током скончался пауэрлифтер
Пауэрлифтер Владислав Филяев скончался в возрасте 22 лет. Об этом 9 июня рассказал источник «Известий».
Спортсмен погиб 8 июня в деревне Хребтово Сергиево-Посадского городского округа. Он рыбачил вместе с подругой на пруду, закинул удочку и зацепился за высоковольтные провода.
На место происшествия выехали медики. Они констатировали смерть от удара током.
Филяев принимал участие в различных российских и международных соревнованиях по пауэрлифтингу.