В Подмосковье от удара током скончался пауэрлифтер

Пауэрлифтер Владислав Филяев скончался в возрасте 22 лет. Об этом 9 июня рассказал источник «Известий».

Спортсмен погиб 8 июня в деревне Хребтово Сергиево-Посадского городского округа. Он рыбачил вместе с подругой на пруду, закинул удочку и зацепился за высоковольтные провода.

На место происшествия выехали медики. Они констатировали смерть от удара током.

Филяев принимал участие в различных российских и международных соревнованиях по пауэрлифтингу.