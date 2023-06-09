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Верховный суд РФ подтвердил законность штрафа ФАС в отношении Apple

Верховный суд РФ подтвердил законность штрафа ФАС на 906 млн рублей в отношении Apple
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Фото: Global Look Press/Cfoto
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Верховный суд РФ подтвердил законность штрафа Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в отношении компании Apple в размере более 906 млн рублей. Об этом сообщается на сайте ФАС в пятницу, 9 июня.

Было установлено, что Apple злоупотребила доминирующим положением на рынке распространения мобильных приложений на операционной системе iOS, что привело к ухудшению условий распространения продуктов конкурентов — приложений «родительского контроля».

Компания обжаловала решение и предписание службы, а также постановление о наложении штрафа в размере более 906 млн рублей. В 2022 и 2023 годах суды трех инстанций поддержали позицию ФАС России.

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Так, 30 мая сообщалось, что Арбитражный суд Москвы признал законным решение ФАС.

В феврале этого года Apple уже выплатила штраф в размере 906 млн рублей, назначенный в 2020 году ФАС по жалобе «Лаборатории Касперского». Рестрикции ввели после решения регулятора в августе 2020 года, когда производителя смартфонов признали виновным в злоупотреблении доминирующим положением на рынке мобильных приложений.

Дело в отношении компании было возбуждено по жалобе «Лаборатории Касперского» в 2009 году, после того как американская компания обязала ее ограничить функционал приложения родительского контроля Kaspersky Safe Kids для iOS. Антимонопольная служба тогда выдала корпорации предписание об устранении нарушений, потребовав от Apple исключить возможность недопущения в App Store приложений сторонних разработчиков.

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