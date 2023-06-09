Нижегородцам заплатят по 16 тыс. рублей за изъятых кур

Жителям нижегородской области компенсируют стоимость изъятых из-за птичьего гриппа кур. Им заплатят в общей сложности чуть больше 16 тыс. рублей, сообщает в пятницу, 9 июня, ИА «НьюсНН» со ссылкой на региональный Комитете ветеринарии.

Домашнюю птицу и продукты птицеводства изъяли в семи личных подсобных хозяйствах Шарангского округа, которые находились в радиусе 5 км от очага опасного заболевания. Всего изъяли 48 пернатых.

В комитете объяснили, что размер компенсации зависит от от среднерыночной стоимости птиц на момент проведения отчуждения. Все необходимые документы для выплат уже подготовили, владельцы кур получат деньги в течение 30 дней.

В мае в Шарангском округе ввели карантин. Там обнаружили птичий грипп у мертвых чаек. Останки собрали и уничтожили. Места их обнаружения дезинфицируют.