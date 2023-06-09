Эксперты объяснили ослабление рубля

Ослабление рубля вызвано несколькими причинами, рассказала «Известиям» 9 июня вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова и не исключила дальнейшего снижения российской валюты к доллару.

Ранее в этот день курс доллара достиг 83 рублей впервые с 7 апреля. По данным сайта Мосбиржи, к 13:46 он опустился почти до 82,6 рубля. На закрытии торгов 5 июня курс американской валюты составил 80,9 рубля.

«Одна из [причин ослабления рубля] — обострение геополитической ситуации, которая несет в себе много неопределенности относительно того, как дальше будут развиваться события», — отметила Веретенникова.

Также сказывается торговый и платежный баланс: снижение доходов от экспорта при сохранении высокого спроса на импорт. Кроме того, традиционно в сезон отпусков спрос на валюту чуть подрастает, но в этот раз влияние этого фактора минимально, добавила аналитик.

«Снижение нефтяных котировок также способствует снижению курса рубля. Мировые цены на нефть утром 9 июня снижались. Нефть марки Brent дешевела на 0,62% (до $75,49 за баррель), а нефть WTI — на 0,69% (до $70,80 за баррель). Также можно отметить и опасения по поводу 11-го пакета санкций, который пока не был окончательно согласован, но, вероятнее всего, в ближайшее время это произойдет. Поэтому до начала третьей декады [месяца] рубль может продолжить ослабление и курс может дойти до 84–86 рублей за доллар», — объяснила эксперт.

В то же время она добавила, что в конце июня в преддверии начала налогового периода и продажи валютной выручки экспортерами российская валюта может немного укрепиться, если не будет дополнительных шоков.

В свою очередь управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Андрей Русецкий также считает, что на укреплении доллара сказывается низкий сезон начала лета и месяца — период, когда экспортеры сокращают предложение валюты на рынке.

«Исходя из равновесного курса нефти для бюджета России на уровне 4800 рублей за баррель и стоимости нашей нефти в долларах, рубль находится на комфортных уровнях, и мы не ожидаем дальнейшего снижения», — заключил Русецкий.

Ранее, 30 мая, аналитики УК «Альфа-Капитал» в беседе с Lenta.ru привели прогноз, согласно которому в начале июня диапазон торгов для доллара США может составить 77–80 рублей, евро — 84–88 рублей, юаня — 11,1–11,35 рубля.