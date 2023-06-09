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Посол РФ в Турции заявил о подрыве доверия к доллару в мире из-за действий США

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Фото: РИА Новости/Мария Девахина
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США, замораживая суверенные активы государств и вводя незаконные санкции, подорвали доверие к доллару. Об этом 9 июня заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов в интервью турецкому изданию Ekonomim.

По его словам, США оказывают давление на своих партнеров, заставляя придерживаться антироссийского курса, вследствие чего многие компании вынуждены покидать страну — это вредит бизнес-сообществу.

В свою очередь, как пояснил Ерхов, страны, желающие избавиться от влияния Запада, должны «укрепить свой финансово-экономический суверенитет».

«Одним из способов обеспечить надежность и стабильность двусторонней торговли от провокационных действий враждебных нам стран является увеличение доли платежей в национальных валютах», — подчеркнул он.

Ерхов также отметил, что механизмы расчетов в национальных валютах России с Турцией работают на недостаточном уровне, обе стороны должны работать над этим вопросом.

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Ранее, 4 мая, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас выразил мнение, что США рано или поздно вынуждены будут вернуть России все незаконно замороженные активы.

25 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом. Теперь в случае изъятия или ограничения прав на имущество РФ за рубежом вводится внешнее управление на активы недружественных стран в России.

Управляющим по умолчанию будет считаться Росимущество, если в этом качестве не будет определено другое лицо.

Западные страны начали конфисковывать российские активы и имущество после начала специальной военной операции по защите Донбасса 24 февраля 2022 года.

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