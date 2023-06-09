Глава Росрыболовства обвинил Норвегию в незаконном задержании судов РФ

Норвегия продолжает незаконно удерживать на своих судоремонтных заводах шесть российских рыбопромысловых судов. Об этом 9 июня сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков на встрече с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.

Введенные норвежцами ограничения по ремонту являются неправомерными, отметил глава ведомства.

«Мы надеемся, что разум возобладает, они отремонтируют и все-таки отпустят. Иначе это просто захват собственности», — цитирует его ТАСС.

Шестаков признал, что ремонт судов всегда было удобно производить там, где идет рыбный промысел. Однако в текущей ситуации следует активно начинать модернизацию Мурманского рыбного порта и организовать судоремонт в России, создав современный логистический хаб. Конкретные предложения, заявил глава ведомства, необходимо представить уже к июлю.

Ранее, 3 июня, посол РФ в Норвегии Теймураз Рамишвили в беседе с «Известиями» отметил, что российско-норвежское сотрудничество в рыбопромысловой отрасли хоть и ограничилось в связи с санкциями, но всё равно сохранилось. Он отметил, что сохраняется работа в области управления водными ресурсами Баренцева моря — это главный источник белой рыбы для всего мирового рынка.

В октябре 2022 года глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт заявила, что Норвегия ограничит проход российских рыболовных судов, разрешив им заходить только в три порта на севере страны. Речь шла о портах в Киркенесе, Тромсе и Ботсфьорде.

Санкции против России ужесточили после начала российской операции по защите мирного населения в Донбассе. Однако меры уже негативно сказались на самих странах Запада, где усугубился энергетический кризис, возник риск рецессии, рекордно выросли инфляция и цены.