Бесхозный бык повредил несколько автомобилей в Батайске

Бык с оборванным поводком бегал по улицам Батайска Ростовской области вечером в четверг, 8 июня, сообщили местные жители в Telegram. Бесхозное животное сперва гуляло по тротуарам, а потом вышло на дорогу.

«Судя по всему, животное было не в настроении и повредило много автомобилей», — написал в соцсети очевидец, его цитирует RostovGazeta.

По его словам, местным удалось остановить быка. Остается загадкой, как он оказался на улице. В комментариях пользователи написали, что нужно найти хозяина животного и «спросить с него».

Ранее в апреле сообщалось, что взбесившийся бык затоптал мужчину под Волгоградом. Его в бессознательном состоянии в поле обнаружила мать.