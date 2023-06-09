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Путин и Лукашенко начали встречу в неформальной обстановке

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Фото: ТАСС/Бедняков Павел
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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко начали встречу в неформальной обстановке. Об этом 9 июня сообщил близкий пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул первого».

«В неформальной обстановке президенты Беларуси и России сегодня говорят о важном. Встреча началась только что», — говорится в сообщении.

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Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Путин и Лукашенко проведут встречу 9 июня в России.

Ранее, 7 июня, стало известно о намерении Минска и Москвы разработать план реализации направлений двустороннего сотрудничества в области информационной безопасности на международном уровне.

26 мая Песков заявил, что намерение других стран вмешиваться во внутренние дела Белоруссии только усиливает развитие союзнических отношений РФ и республики.

Ранее, 25 мая, Лукашенко рассказал, как поблагодарил Путина за решение разместить на территории республики российское тактическое ядерное оружие.

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