Жительница Воронежа назвала жутким звук падения беспилотника

Жительницы Воронежа рассказали о жутких звука беспилотника и первых минутах после инцидента. Это они сообщили в пятницу, 9 июня, в беседе с «Известиями».

«Утром выезжала из гаража на работу, это было в 10:02, и в момент закрытия ворот <…> что-то загудело, свекровь у меня голову наверх подняла и услышала жуткий звук <…> Буквально секунд через 10–15 взрыв — черный столб дыма. Я подумала, что это детская площадка, быстро открыла ворота, заехала домой, крикнула мужу. И буквально минут через 10 вышла посмотрела, а там уже дырка в доме», — рассказала очевидица о первых минутах инцидента.

По оценке жительницы, беспилотник был примерно 1,5–2 метра в длину. По ее словам, от налета пострадали 7–10 квартир, а также крыша соседнего частного дома. Также она сообщила, что сирены служебных машин были слышны уже спустя 10 минут, после инцидента.

Другая жительница Воронежа, Елена, сообщила, что гул беспилотника был сравним с гулом вертолета.

«Я услышала гул. Мне показалось, что рядом гул вертолета. Я подняла глаза в небо и увидела беспилотник. Выглядел он достаточно большим — 1–1,5 м с крыльями», — сказала Елена.

О падении беспилотника на улице Белинского в Воронеже стало известно ранее в пятницу, 9 июня. На данный момент есть информация о трех пострадавших во время инцидента, двое из них получили легкие травмы, на месте им оказали медицинскую помощь.

Следственный комитет после падения беспилотника возбудил уголовное дело о теракте. По версии следствия, «лица, действующие в интересах военно-политического руководства Украины» атаковали город при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА), снабженного взрывчаткой. Позднее на месте взрыва жители Воронежа нашли осколки и металлические шарики, которыми, судя по всему, был начинен БПЛА.

Позже в этот же день «Известия» показали кадры момента падения беспилотника: на них летательный аппарат постепенно снижается над городом, а затем резко пикирует вниз по направлению к многоэтажке, после чего возникает рыжая вспышка света.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал падение беспилотника в Воронеже 9 июня. Он заявил, что киевский режим продолжает атаки на жилые дома, но отметил, что Россия продолжит спецоперацию на Украине.

Удары по российским регионам стали ответом Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса. О ее начале было объявлено президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.