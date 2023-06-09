Свыше 1,6 тыс. общественных пространств благоустроили в Калужской области

За шесть лет в Калужской области благоустроили свыше 1,6 тыс. общественных пространств. Работы проходили в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

По словам заместителя министра строительства и ЖКХ региона Василия Тетерина, на выполнение работ направлено порядка 2,5 млрд рублей. Результатами благоустройства могут пользоваться порядка 800 тыс. местных жителей. Об этом сообщает газета «Весть».

В 2023 году работы проводятся в 58 муниципалитетах. Территории для благоустройства местные жители выбирали в рамках онлайн-голосования. Объем финансирования составляет около 270 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области на благоустройство общественных пространств в 2024 году направят 519,8 млн рублей.