Жители Воронежа нашли осколки и металлические шарики после взрыва беспилотника

Жители Воронежа нашли на месте столкновения беспилотника с жилым зданием осколки и металлические шарики. Об этом стало известно «Известиям» в пятницу, 9 июня.

«Вот он, миллиметров 5 шарик. Этими шариками побило стекла», — сказал свидетель происшествия.

О падении беспилотника на улице Белинского в Воронеже стало известно ранее этим же днем, 9 июня. На данный момент есть информация о трех пострадавших во время инцидента, двое из них получили легкие травмы, на месте им оказали медицинскую помощь.

Следственный комитет после падения беспилотника возбудил уголовное дело о теракте. По версии следствия, «лица, действующие в интересах военно-политического руководства Украины» атаковали город при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА), снабженного взрывчаткой.

Позже в этот же день «Известия» показали кадры момента падения беспилотника: на них летательный аппарат постепенно снижается над городом, а затем резко пикирует вниз по направлению к многоэтажке, после чего возникает рыжая вспышка света.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал падение беспилотника в Воронеже 9 июня. Он заявил, что киевский режим продолжает атаки на жилые дома, но отметил, что Россия продолжит спецоперацию на Украине.

Удары по российским регионам стали ответом Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса. О ее начале было объявлено президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.