Chery рассекретила стоимость седана Arrizo 8

Китайская компания Chery раскрыла цены на седан Arrizo 8, который производитель позиционирует как конкурента Toyota Camry. Об этом 9 июня сообщает пресс-служба Chery.

Автомобиль будет представлен на российском рынке в двух базовых и одной эксклюзивной комплектации. Диапазон цен варьируется от 3 399 900 до 3 549 900 рублей.

Arrizo 8 в версии для российского рынка поставляется с 1,6-литровым турбированным двигателем, который развивает на 186 л.с. (275 Нм) в связке с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией. Время разгона седана до 100 км/ч занимает 8,9 с, а максимальная скорость составляет 205 км/ч. Средний расход топлива в смешанном цикле: 6,2 литра на 100 километров.

По габаритам (4757×1832×1469 мм, колесная база: 2770 мм) российская новинка Chery несколько уступает Toyota Camry и Kia K5, однако производитель рассчитывает занять нишу ушедших с рынка производителей.

31 мая российские дилеры Changan объявили о начале продаж седана Eado Plus. Цены на автомобиль начинаются от 2 209 900 рублей. Changan Eado Plus поставляется с бензиновым двигателем объемом 1,4 л с турбонагнетателем и мощностью 155 л.с. (225 Нм) в паре с 7-ступенчатым «роботом» с двойным сцеплением.

По словам представителей компании, концепция дизайна Eado Plus представляет собой симбиоз спортивного и элегантного стилей. Интерьер седана отделан комбинированными вставками из перфорированной экокожи, а панели автомобиля, в том числе центральная консоль, выполнены из «мягких тактильных материалов».