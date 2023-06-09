В Волгограде запустили чат-бот по отлову бродячих собак

Администрация Волгограда и региональный комитет ветеринарии создали чат-бот в Telegram по отлову бездомных собак. С его помощью местные жители смогут подать онлайн-заявку на отлов животных, сообщает пресс-служба мэрии.

Сервис доступен по адресу @Stray_dog_VLG_bot. Следуя командам бота, пользователи смогут составить обращение. Каждой заявке присвоится номер, который будет автоматически направлен в службу отлова. Статус исполнения заявки горожане также могут уточнить в чат-боте, пишет ИА «НовостиВолгограда.Ру».

17 мая Госдума приняла в первом чтении поправки в Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными». Как пояснили законодатели, изменения помогут расширить права регионов, в которых есть трудности с выполнением требований закона по количеству приютов для бездомных животных.