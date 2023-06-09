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Режим ЧС ввели во Владивостоке после обрушившегося на город ливня

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Режим ЧС ввели во Владивостоке в связи с прохождением разрушительного циклона. Об этом глава города Константин Шестаков сообщил в своем Telegram-канале в пятницу, 9 июня.

Менее чем за сутки во Владивостоке выпало 106 мм осадков при месячной норме в 104 мм. Серьезно пострадали дороги, фасады и крыши домов и социальных объектов, а также ливневки и несколько подпорных стен, пишет ИА PrimaMedia.

«По всем объектам необходимо проводить оперативные мероприятия по ремонту. Для этого привлекаем средства резервного фонда. По тем повреждениям, которые успели осметить, общий объем затрат составляет около 370 млн рублей», — сообщил Шестаков.

Ликвидацией последствий занимаются коммунальщики, уточняет РИА «Восток-Медиа». Рабочие прочищают сеть ливневой канализации, вывозят сошедший на дороги грунт, проводят другие работы. Для обеспечения проезда на улице Давыдова, где оказался разрушен участок дороги, привлечена подрядная организация.

Ливень накрыл Владивосток в четверг вечером, 8 июня. Был введен режим повышенной готовности. За день до этого в Приморском крае объявили штормовое предупреждение.

8 июня корреспондент «Известий» Евгений Подтергера показал кадры последствий затопления нескольких районов Владивостока из-за аномально сильных дождей.

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