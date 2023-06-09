Вильфанд рассказал, когда во Владивостоке прекратятся сильнейшие дожди

Очень сильные дожди во Владивостоке продолжатся в пятницу и субботу, 9 и 10 июня. Об этом 9 июня сообщил в разговоре с «Известиями» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, речь идет не только о Владивостоке, но и о Приморском крае в целом. По интенсивности осадки будут не такими сильными, как до этого, когда менее чем за день выпала месячная норма осадков, но тем не менее синоптик предупреждает, что дожди будут «очень сильными». Ситуация постепенно начнет улучшаться начиная с середины дня субботы, 10 июня.

«Ситуация с ливнями во Владивостоке действительно экстраординарная. Можно сказать, что по интенсивности там прошел был тропический дождь. Это связано со столкновением двух воздушных масс с разными физическими свойствами и температурой», — добавил Вильфанд.

Он отметил, что такие сильные дожди неизбежно приводят к затруднению жизнедеятельности в городах.

Ранее в этот день мэр Владивостока Константин Шестаков сообщил, что в городе введен режим чрезвычайной ситуации из-за продолжающихся дождей. Менее чем за сутки выпало больше месячной нормы осадков: 106 мм против нормированного месячного показателя в 104 мм — это рекорд последних 30 лет, подчеркнул градоначальник.

8 июня корреспондент «Известий» Евгений Подтергера показал кадры последствий затопления нескольких районов Владивостока из-за аномально сильных дождей.

Накануне в Приморском крае было объявлено штормовое предупреждение. Неблагоприятные погодные явления в виде ливней, града и сильного ветра прогнозируются 9 и 10 июня.