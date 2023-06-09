После взрыва беспилотника в Воронеже нашли осколки и металлические шарики

После взрыва беспилотника в Воронеже нашли осколки и металлические шарики

2023-06-09 13:13:49

2023-06-09 13:13:49

2023-06-09 13:13:49

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