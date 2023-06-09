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На Кубани выставили на продажу конверсию из старого ВАЗ в суперкар Ferrari

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Фото: Auto.ru
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В краснодарском Армавире выставили на продажу конверсию из 19-летнего седана ВАЗ-21099 в родстер Ferrari F8 Tributo, сообщает 9 июня, в пятницу, сервис Auto.ru.

Переделанный ВАЗ 2004 года выпуска с пробегом 200 тыс. км владелец выставил на рынок за 400 тыс. рублей. Вероятно, в такую круглую сумму хозяин автомобиля оценил объем проделанных работ конверсии. Судя по экстерьеру автомобиля, бывший российский седан лишился крыши и задних дверей, а новые кузовные панели, частично напоминающие силуэт Ferrari F8, выполнены из пластика.

Поскольку краснодарский кулибин переделал автомобиль в родстер, бывший седан потерял большой процент жесткости кузова, из-за чего мастеру пришлось заварить передние двери. Салон автомобиля, следуя компоновке источника вдохновения, двухместный. Также в интерьере можно заметить кастомную приборную панель. Догадаться о происхождении «спорткара» помогают подрулевые АвтоВАЗовские переключатели.

По словам владельца, автомобиль оснащен бензиновым 3-литровым двигателем мощностью 250 л.с.

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На столичном рынке подержанных автомобилей 23 мая появился интересный лот: Lada Samara первого поколения (ВАЗ-21099) 2003 года выпуска, который за 20 лет проехал всего 1 тыс. км. Цена автомобиля ― 785 тыс. Рублей.

По словам владельца, зеленый седан в заводском состоянии использовался на протяжении своей жизни в качестве «выставочного экземпляра». Samara находится полностью в стоковом состоянии, сохранились даже заводские шины. Из дополнительного оборудования автомобиль оснащен нештатной магнитолой. Также у винтажного седана заменен аккумулятор.

Комплектация выставленного на продажу автомобиля самая базовая: с механическими стеклоподъемниками, без обогрева сидений, задних подголовников и противотуманной оптики. Тем не менее у седана установлена защита двигателя.

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