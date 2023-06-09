Названы районы Уфы с самой высокой безработицей

Уровень безработицы в Уфе варьируется от 0,45% до 0,8% в зависимости от района города. Такие цифры опубликовал минтруд Башкирии, сообщает в пятницу, 9 июня, «МедиаКорСеть».

Наибольшее число безработных зафиксировали в Ленинском районе — 0,8%. На втором и третьем местах Орджоникидзевский и Октябрьский районы с показателями 0,76% и 0,72% соответственно.

Четвертое место занял Кировский район с 0,68% безработицы, замыкает топ-5 Калининский район с 0,63%. Меньше всего не имеющих работы граждан проживает в Советском районе — 0,45%.

Ранее в июне сообщалось, что уровень безработицы в России обновил исторический минимум, составив 3,3%. Этот показатель сейчас на 41 тыс. меньше, чем в начале текущего года.