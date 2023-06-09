Иномарка сбила 20-летнюю девушку в Спасске-Дальнем

В Спасске-Дальнем (Приморский край) водитель Lexus сбил на переходе 20-летнюю девушку. Об этом УМВД России по региону сообщает в пятницу, 9 июня.

«При несении службы сотрудники Госавтоинспекции города Спасска-Дальнего установили факт дорожно-транспортного происшествия на пешеходном переходе по улице Советская», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, 55-летний водитель Lexus LX570 на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 20-летнюю девушку. Пострадавшую госпитализировали с тяжелыми травмами, уточняет ИА PrimaMedia.

По факту наезда организована проверка, все обстоятельства устанавливаются.

17 мая в Приморском крае автомобиль Toyota Sprinter насмерть сбил 50-летнего мужчину, который шел по краю проезжей части. Водитель с места происшествия скрылся, позже его вместе с машиной удалось обнаружить в лесном массиве.