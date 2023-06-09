Более 300 поездок ждут летом участников «Активного долголетия» Подмосковья

В Московской области для участников «Активного долголетия» на это лето запланировали более 300 экскурсионных поездок. Летняя программа стартовала в эту среду, 7 июня.

Интернет-издание « Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное министерство культуры и туризма пишет, что выезжать участники будут на брендированном автобусе, отвечающем всем требованиям комфорта, в сопровождении профессионального экскурсовода.

Для экскурсий выбираются значимые места Московской области. 14 маршрутов разработали в дополнение к уже действующим 36. Так, теперь в программе есть поездка в музей-заповедник «Архангельское» или в Музей-заповедник П,И. Чайковского.

Ранее СберНПФ провел по итогам I квартала 2023 года исследование, результаты которого показали, что с начала года зумеры (люди, рожденные после 1997 года) стали больше откладывать на негосударственную пенсию. Молодые люди на 14% чаще, чем в 2022-м, заключали договор индивидуального пенсионного плана (ИПП). В то же время 42% таких договоров оформили представители поколения X (рожденные в 1965–1980-х годах), 31,5% — миллениалы (1981–1996).