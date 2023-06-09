Аналитик спрогнозировал цены на нефть Brent около $80 за баррель

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов спрогнозировал цены на нефть Brent в диапазоне $80 за баррель. Об этом он рассказал в пятницу, 9 июня, в беседе с RT.

По его словам, решение Саудовской Аравии дополнительно сократить уровень добычи нефти с 1 июля отразится на рынке через два-три месяца.

Чернов уверен: так как сразу несколько стран — участниц сделки ОПЕК+ объявили о добровольном сокращении уровней добычи нефти, включая Россию и Саудовскую Аравию, то уже в III квартале 2023 года можно ожидать постепенного роста мировых цен на нефть в сторону $80 за баррель эталонного сорта Brent.

Чернов отметил, что ситуация с китайской экономикой тоже будет иметь важное значение для мировых цен на нефть: если ее восстановление ускорится, то спрос на нефтепродукты вырастет — и цены вслед за ним.

«Страны ОПЕК+ дали ясно понять, что они и дальше будут бороться за стабилизацию мировых цен на нефть выше $80 за баррель, при необходимости снижая квоты на добычу нефти», — заключил эксперт.

Накануне газета The Washington Post со ссылкой на слитые секретные документы США сообщила, что наследный принц и премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман осенью угрожал разорвать отношения с Вашингтоном и принять жесткие меры экономического характера в ответ на слова главы Белого дома Джо Байдена о последствиях решения королевства сократить добычу нефти.

Ранее, 5 июня, координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США фокусируются на сохранении баланса на нефтяном рынке ради интересов американской экономики после решения Саудовской Аравии сократить добычу.

Первое решение о сокращении добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки участники ОПЕК+ приняли в октябре 2022 года. Несмотря на энергетический кризис и рост цен на энергоносители в других регионах, этот шаг поддержали все участники альянса, включая Россию.

Также ряд стран ОПЕК+ (Алжир, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия, Россия) 2 апреля принял решение снизить добычу нефти. Так, одна только Саудовская Аравия добровольно сократила добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки с мая до конца текущего года.

Еще одно заседание ОПЕК+, на котором было принято решение о сокращении добычи, состоялось 4 июня. Как говорится в коммюнике альянса, такой шаг сделан для достижения и поддержания стабильности рынка нефти, создания долгосрочной предсказуемости.

Между тем 4 апреля журнал Newsweek отмечал, что отношения США и Саудовской Аравии находятся под угрозой после принятия решения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.