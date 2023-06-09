Больше 550 боеприпасов ликвидировали в Тверской области

За минувшие сутки в Тверской области обнаружили 553 боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщают «Тверские ведомости» со ссылкой на региональное управление МЧС.

Наибольшее количество снарядов было найдено около деревни Трунаево. Там специалисты ликвидировали 541 артиллерийский снаряд калибра 45 мм, девять минометных мин калибра 50 мм, а также артиллерийский снаряд 75 мм.

В районе деревне Толстики был обезврежен артиллерийский снаряд калибра 75 мм. В Калязине обнаружили ручную гранату Ф-1.

К ликвидации боеприпасов были привлечены группы специальных работ аварийно-спасательных служб.

В начале мая в Орловской области полицейские обнаружили 140 минометных мин в заброшенном погребе. В домовладении, где находился погреб, проживал мужчина, но в 2017 году он скончался.