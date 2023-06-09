На севере Москвы загорелись четыре гаража

На севере Москвы в Чапаевском переулке горят четыре гаража. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России ТАСС 9 июня.

«Происходило возгорание гаражей на общей площади 70 кв. м. Принятыми мерами в 12:15 мск пожар локализован, а в 12:20 мск — ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало», — отмечается в сообщении.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Информация о пострадавших не поступала.

7 июня произошел пожар в квартире на Ленинском проспекте в Москве. Пострадали девять человек, погиб маленький ребенок.