Конкурс ландшафтного дизайна проведут в Тамбове в 16-й раз

В Тамбове состоится конкурс ландшафтного дизайна «Тамбов в цвету». Для города он уже стал традиционным — мероприятия проводятся 16-й год подряд.

Как пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру», горожане представят работы в пяти номинациях. Так, жюри будет оценивать лучшее содержание и цветочное оформление дворов многоквартирных домов, частных домов, школ, предприятий и учреждений. В этом году добавилась еще одна — «Дебют года» — для тех, кто участвует в конкурсе впервые.

В начале мая в тамбовском парке культуры и отдыха состоялось традиционное весеннее мероприятие — XIV городской фестиваль цветов. В фестивале приняли участие жители города, увлекающиеся цветоводством и садоводством, учреждения и предприятия торговли города Тамбова, а также других регионов России: Воронежа, Пензы, Ростова-на-Дону, Краснодарского края.