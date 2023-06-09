Минобороны показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ вертолетами Ка-52

Экипажи разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 уничтожают бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Кадры боевой работы российской авиации 9 июня опубликовало Минобороны РФ.

На видео демонстрируется, как экипаж вертолета обнаруживает движущуюся цель — танк ВСУ западного производства. После этого российские военные наносят прицельный удар управляемой ракетой.

В результате удара украинский танк был уничтожен вместе с экипажем.

В этот день бойцы группировки «Юг» с помощью российской тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Солнцепек» поразили также опорные пункты ВСУ в районе сел Кирово и Дружба в Донецкой Народной Республике (ДНР).

По словам начальника пресс-центра группировки Вадима Астафьева, за минувшие сутки штурмовая авиация нанесла удары по местам сосредоточения живой силы ВСУ в районах населенных пунктов Спорное, Веселое, Курдюмовка.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.

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