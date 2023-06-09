Женщина пострадала при прорыве теплотрассы в Саратове

В Саратове в Октябрьском районе произошел прорыв теплотрассы. Ожоги получила одна женщина, ее госпитализировали.

Как сообщает ИА «Взгляд-инфо», по предварительным данным, вечером 8 июня около дома 4а в 4-м Вакуровском проезде на сетях горячего водоснабжения произошла авария. Кипяток из лопнувшей трубы залил частный дом. Пострадала хозяйка дома.

По факту случившегося прокуратура проводит проверку.

Ранее, 7 июня, сообщалось, что около 23 тыс. человек остались без горячей воды во Владивостоке из-за аварии на участке магистральной сети.