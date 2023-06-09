Более 2 тыс. мальков сига выпустили в водохранилище Мурманской области

В Мурманской области в Княжегубское водохранилище выпустили 2247 мальков сига. Мероприятие провели представители Кольской ветроэлектростанции и мурманского филиала «Главрыбвода» в рамках региональной программы по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов.

Как пишет ИА «Би-порт», каждый двухгодовалый малек весит не более 10 г. Рыбу выводили на заводе «Главрыбвода» в Зеленоборском. В специальной цистерне мальков доставили до озера, а затем выпустили в свободное плавание при помощи труб.

В начале июня в реки Кольского Заполярья выпустили 56 тыс. мальков сига. Мероприятия провели сотрудники Ковдорского ГОКа, входящего в состав МХК ЕвроХим. Предприятие стало участником всероссийской акции «Марафон рек», которая проходит по всей стране от Сахалина до Калининграда.