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Названы самые популярные направления для отдыха в длинные выходные в июне

«Яндекс Путешествия»: самые популярные города среди туристов в РФ — Москва, Сочи, Казань
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Фото: РИА Новости/Екатерина Лызлова
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Самыми популярными внутрироссийскими направлениями в ближайшие длинные выходные (10–12 июня) у россиян стали Москва, Сочи, Казань, Нижний Новгород, Ярославль, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Великий Новгород, Тула и Анапа. Об этом рассказали «Известиям» в «Яндекс Путешествия» 9 июня.

При этом среди международных направлений туристы отдают предпочтение: Белоруссии, Армении, Турции, Казахстану, Узбекистану, Абхазии, Азербайджану, Китаю, ОАЭ, Египту.

Аналитики отметили, что в среднем по РФ стоимость перелета в обе стороны на одного путешественника составила 12,5 тыс. рублей, перелет в страны дальнего зарубежья — 27,5 тыс. рублей, в государства ближнего зарубежья — 29,5 тыс. рублей.

Россияне резервируют отели в основном на двое суток. Средняя цена одной ночи выросла — около 6,5 тыс. рублей в 2023 году против 6 тыс. рублей в 2022-м. Горизонт бронирования увеличился на шесть дней: в 2023-м туристы бронируют номера за 30 дней до поездки.

«Эксперты сервиса полагают, что увеличение роста средней стоимости ночи и цены одного заказа в сочетании с ростом глубины планирования спровоцировали повышенный спрос к бронированию отелей и загородных домов в длинные выходные в июне этого года», — подчеркнули в «Яндекс Путешествия».

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Ранее, 6 июня, сервис для планирования путешествий OneTwoTrip сообщил, что, по мнению опрошенных путешественников, лучшие по расположению отели находятся в Зеленоградске. Здесь гостям особенно нравится близость многих объектов размещения к морю и набережной. Следом идут Выборг, Красная Поляна, Санкт-Петербург.

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